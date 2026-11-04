Sostenibilità, Vittorio Brumotti: "Bisogna riappropriarsi del territorio"

Le parole del campione internazionale, pioniere del ciclismo sostenibile e ambassador di Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione della decima edizione del premio Urban Award dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana.

"Sono impegnato televisivamente a fare le mie battaglie perché bisogna riappropriarsi del territorio. Bisogna tornare indietro, non andare troppo avanti, e mantenere quella che è l'identità del territorio". A dirlo Vittorio Brumotti, campione internazionale, pioniere del ciclismo sostenibile e ambassador di Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione della decima edizione del premio Urban Award dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana.

"Sono molto affezionato - sottolinea - a quello che è la natura in quanto biker e mi piace rispettarla. Siamo qui per un progetto molto importante, ovvero selezionare la città che negli ultimi 10 anni ha avuto un'impennata nel settore e che si è data più da fare, si è rimboccata le maniche per mantenere la propria identità".

"Essendo figlio del mondo - sostiene - girò veramente tutto il mondo da nord a sud e posso dire 'OK il green', ma con l'uomo dentro. Ci sono Paesi che agevolano l'acquisto di nuove auto elettriche o più in linea con l'ambiente. Noi non siamo ancora pronti, in Italia comunque c'è il clima mediterraneo, cerchiamo di mantenerlo".