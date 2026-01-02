circle x black
Cerca nel sito
 

Spaventato dai botti fugge tra le vie di Nova Milanese, cervo recuperato e salvato

L'animale è stato sedato, trasferito al centro recupero animali selvatici Stella del Nord e infine liberato nei boschi di Valgreghentino

Spaventato dai botti fugge tra le vie di Nova Milanese, cervo recuperato e salvato
02 gennaio 2026 | 15.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Da giorni vagava tra le vie di una cittadina brianzola, dopo aver perso l'orientamento dai suoi luoghi di origine: un cervo adulto è stato recuperato dalla polizia provinciale a Nova Milanese, comune di circa 20 mila abitanti nella provincia di Monza e Brianza, visitato e infine liberato nei boschi di Valgreghentino.

L'animale vagabondava da giorni in zone urbanizzate: i botti di Capodanno l'avevano terrorizzato a tal punto da spingerlo a una corsa pazza, fino allo sfinimento. Dopo aver ricevuto una segnalazione, la polizia provinciale e la veterinaria dell’Ats hanno individuato il cervo, lo hanno narcotizzato e lo hanno trasportato al centro recupero animali selvatici 'Stella del Nord' della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente per accertamenti sulla sua salute. L'animale non presentava fratture o traumi di alcun genere, dunque dal punto di vista sanitario non c’era alcun ostacolo al suo rilascio in natura.

La scelta è caduta sui boschi sopra Valgreghentino, dove la polizia provinciale e lo staff del cras hanno adagiato il cervo sotto narcosi, tenendolo sotto sorveglianza per evitare che fosse disturbato da passanti o da altri animali selvatici. La fase del risveglio e del ritorno nel bosco sono stati momenti di grande emozione: "Ringrazio il comandante Flavio Zanardo e tutti gli agenti della polizia provinciale di Monza, che si è attivata magistralmente -ha commentato la presidente di Leidaa, Michela Vittoria Brambilla-. Fin dall’inizio è stata esclusa l'ipotesi dell'abbattimento ed è stato realizzato un intervento a favore dell’animale; grazie anche alla veterinaria dell'Ats, che ha eseguito la narcosi in sicurezza e a tutto lo staff del cras Stella del Nord per il pronto intervento. Anche per il 2026 non si fermerà mai il nostro impegno per la tutela degli animali selvatici. Ricordo -ha aggiunto- che, nell’anno appena trascorso, il centro Leidaa ha soccorso oltre duemila animali, di ogni specie, con interventi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, diventando un punto di riferimento a livello nazionale e un polo d’eccellenza nella cura e la riabilitazione della fauna selvatica".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
capodanno fuochi d'artificio botti fuochi pirotecnici cervo salvato cervo a nova milanese
Vedi anche
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza