circle x black
Cerca nel sito
 

Scioperi gennaio 2026, aerei e treni: 9 e 10 le giornate nere

In arrivo proteste nazionali, in questo inizio d'anno a incrociare le braccia saranno anche i tassisti

Un aeroporto
Un aeroporto
02 gennaio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il 2026 parte ‘agguerrito’ sul fronte degli scioperi, e a essere protagonisti saranno i trasporti. Si parte in sordina, per così dire, l'8 gennaio con possibili disagi sul fronte del trasporto pubblico locale a Napoli per uno sciopero di 24 ore (salvo fasce orarie di garanzia) di tutto il personale viaggiante Eav, divisione ferro-linee vesuviane; a Pescara e Chieti quando si fermeranno i lavoratori di Tua, dalle 9 alle 13; a Bolzano, per lo sciopero del personale Sasa dalle 16 alle 20.

9 e 10 gennaio giornate nere: stop treni e aerei

Il 9 e il 10 gennaio saranno invece le giornate nere per chi vola o deve prendere il treno, in tutta Italia. Il trasporto aereo si ferma infatti il 9 gennaio, con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00.00 alle 23.59; e di Assohandlers, dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Proteste che si incrociano con quelle del trasporto ferroviario: treni a rischio, sempre il 9 e 10 gennaio, quando chi viaggia su ferro dovrà vedersela con lo sciopero nazionale di 8 ore dei lavoratori Fsi - Rfi, dalle ore 21.00 del 9 alle ore 21.00 del 10 gennaio. Il 13 gennaio sarà invece la volta dei taxi, protagonisti dello sciopero nazionale (Umbria esclusa) per tutta la giornata, dalle 00 alle 24.

Il 9 e il 10 gennaio sono date da segnare anche perché interessano un altro comparto molto sentito quando si tratta di scioperi, quello della scuola: per le due giornate è infatti previsto lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero dell'Istruzione e del Merito.

Parte così il 2026 delle proteste dei lavoratori, dopo un 2025 che ha contato 1.482 scioperi proclamati, di cui 946 revocati. Un totale di 536 scioperi effettivi, 44 al mese, un po’ più di uno sciopero al giorno. A fare la parte del gigante, anche nell'anno appena concluso, i trasporti con 626 scioperi proclamati. Otto gli scioperi generali del 2025: ultimo in ordine di tempo, quello proclamato dalla Cgil il 12 dicembre scorso contro la manovra.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scioperi gennaio 2026 scioperi gennaio 2026 treni scioperi gennaio 2026 aerei scioperi aerei 9 10 gennaio 2026
Vedi anche
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza