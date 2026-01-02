circle x black
Ucraina, l'allarme di Kiev: "Russia ha un piano per sabotare la pace"

I servizi ucraini preannunciano una provocazione russa per il 6-7 gennaio: "Ci saranno morti"

Vladimir Putin
02 gennaio 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La Russia prepara una provocazione con vittime per sabotare i negoziati". L'Ucraina fa scattare l'allarme con una nota del Servizio di Intelligence Estera (Fisu). L'alert fa riferimento ad un'operazione che Mosca starebbe pianificando per il 6-7 gennaio: l'obiettivo sarebbe attribuire la responsabilità a Kiev e alzare la tensione in un processo negoziale già estremamente complicato.

L'avviso degli Stati Uniti

I canali Telegram ucraini, compresi quelli dei media, danno ampio spazio all'allarme e ricordano che - secondo Fox News - il Dipartimento di Stato americano alla fine del 2025 ha rinnovato l'avviso ai cittadini statunitensi, invitati a non recarsi in Russia per alti rischi legati a terrorismo, detenzione e applicazione arbitraria della legge: "I cittadini americani dovrebbero lasciare subito la Russia. Le autorità russe spesso interrogano e minacciano cittadini americani senza motivo".

Le accuse russe a Kiev, il mistero dei droni

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalle accuse relativo ad un presunto attacco con droni alla residenza del presidente russo Vladimir Putin a Valdai. Kiev ha definito ''menzogne'' le ricostruzioni della Russia, la Cia non avrebbe riscontrato elementi a supporto delle tesi di Mosca. Nelle ultime ore, i servizi russi hanno reso noto di aver consegnato agli Stati Uniti dati e prove relativi all'operazione condotta tra il 28 e il 29 dicembre.

I servizi ucraini: "Operazione russa il 6-7 gennaio"

Ora, secondo l'intelligence di Kiev, si profila un altro caso. "Questa operazione è di natura complessa. Dopo il cosiddetto 'attacco alla residenza di Putin', stiamo assistendo alla diffusione da parte del Cremlino di nuove informazioni false per preparare l'opinione pubblica russa e straniera a un'ulteriore escalation. Prevediamo con alta probabilità una transizione dalla manipolazione alla provocazione armata dei servizi speciali della Federazione Russa, con conseguenti significative perdite umane. Il momento previsto è alla vigilia o durante la celebrazione del Natale" ortodosso, che cade il 7 gennaio. "Il luogo della provocazione potrebbe essere un edificio religioso o un altro oggetto di alto significato simbolico, sia in Russia che nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina", proseguono i servizi di Kiev.

Secondo la Fisu, il piano prevederebbe l'utilizzo di frammenti di droni da combattimento di fabbricazione occidentale per creare false prove e suggerire il coinvolgimento ucraino. "Tali elementi saranno trasportati sul luogo della provocazione dalla linea di del fronte. Si evidenzia come lo sfruttamento della paura e la perpetrazione di atti terroristici con perdite umane sotto una 'bandiera straniera' siano pienamente in linea con le metodologie operative dei servizi speciali russi", affermano i servizi ucraini. "Il regime di Putin ha ripetutamente utilizzato questa tattica all'interno della Federazione Russa e ora questo stesso modello viene esportato all'estero, come confermato indirettamente da dichiarazioni pubbliche di alti funzionari russi", conclude la nota.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia trump piano pace
