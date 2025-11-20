circle x black
Spazio: Rau, astrofisica ex Nasa, al centro dell'evento di Centro Studi Americani per promuovere dialogo tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e leadership internazionale 

20 novembre 2025 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è svolto a Roma l'incontro "Spazio, scienza e leadership: un dialogo con la dott.ssa Gioia Rau", organizzato da Centro Studi Americani in occasione del calendario del Festival della Cultura Americana che, come ogni anno, promuove il dialogo culturale e scientifico tra Italia e Stati Uniti, valorizzando il ruolo della collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia. Protagonista dell'evento, appunto, Gioia Rau, astrofisica ex Nasa, tra le principali esperte internazionali nel campo dell'evoluzione stellare e della fisica del plasma, che ha approfondito il legame tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e leadership internazionale nel contesto della cooperazione transatlantica nel settore spaziale.

