Spazio: Rau, astrofisica ex Nasa, al centro dell'evento di Centro Studi Americani per promuovere dialogo tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e leadership internazionale 

Si è svolto a Roma l'incontro "Spazio, scienza e leadership: un dialogo con la dott.ssa Gioia Rau", organizzato da Centro Studi Americani in occasione del calendario del Festival della Cultura Americana che, come ogni anno, promuove il dialogo culturale e scientifico tra Italia e Stati Uniti, valorizzando il ruolo della collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia. Protagonista dell'evento, appunto, Gioia Rau, astrofisica ex Nasa, tra le principali esperte internazionali nel campo dell'evoluzione stellare e della fisica del plasma, che ha approfondito il legame tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e leadership internazionale nel contesto della cooperazione transatlantica nel settore spaziale.