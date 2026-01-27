circle x black
Cerca nel sito
 

Zangrillo: "In Cdm stop a dichiarazione Isee e arriva tessera elettorale digitale"

"Niente più rinnovo della carta d'identità per gli over 70, sarà illimitata"

Paolo Zangrillo (Fotogramma)
Paolo Zangrillo (Fotogramma)
28 gennaio 2026 | 00.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novità al prossimo Cdm sul fronte semplificazioni. "Giovedì in Consiglio dei ministri porteremo un decreto che conterrà un altro pacchetto che completa le 400 semplificazioni che abbiamo già presentato", ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, a 'Tg2 Post' illustrando alcuni dei provvedimenti.

"Uno sarà sulle carte di identità - ha spiegato - per cui gli ultrasettantenni non avranno più bisogno di rinnovare la carta di identità perché per loro sarà illimitata. Una seconda semplificazione è sulla tessera elettorale, non ci sarà più bisogno di avere la tessera cartacea ma ne avremo una digitale, pertanto non ci sarà più bisogno di recarsi in comune quando si cambia residenza e quando si cambia comune".

"Infine - ha concluso il ministro - un'ultima importante semplificazione che riguarda la dichiarazione dell'Isee: non ce ne sarà più bisogno perché siccome il livello di Isee è già contenuto nei dati in possesso della pubblica amministrazione, le agevolazioni potranno essere ottenute" senza bisogno di andare all'Inps o a un Caf.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Isee dichiarazione Isee tessera elettorale digitale semplificazioni Zangrillo carta d'identità
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza