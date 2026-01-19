circle x black
Assegno unico, gennaio 2026: ecco quando arriva il pagamento

Per chi percepisce il sostegno economico è importante ricordare di rinnovare l’Isee entro fine febbraio per evitare di ricevere l’importo minimo da marzo

Una famiglia - (123Rf)
19 gennaio 2026
Mercoledì 21 gennaio e giovedì 22. Sono queste le date indicate dall'Inps per il pagamento dell'Assegno unico e universale per i figli a carico nel primo mese del 2026.

E' importante ricordare che il 31 dicembre 2025 è scaduta l’attestazione Isee e che dall'1 gennaio 2026 è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo, pensata per agevolare le famiglie con figli e facilitare l’accesso alle principali misure di inclusione sociale, come previsto dalla nuova legge di Bilancio.

Per continuare a ricevere importi corretti per l'Assegno unico e accedere a bonus e agevolazioni, serve dunque rinnovare l’Isee. Chi lo percepisce infatti deve prestare massima attenzione alle tempistiche: da marzo 2026, in assenza di Isee valido, l’Assegno unico viene pagato con importo minimo. Se l’Isee viene attestato entro il 30 giugno 2026, l’Inps può ricalcolare l’importo e riconoscere gli arretrati.

