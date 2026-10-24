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Stoppani (Fipe-Confcommercio): "Lo stipendio non basta, servono formazione e qualità della vita per trattenere i giovani"

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24 ottobre 2026 | 08.31
Redazione Adnkronos
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"Se i ragazzi si sentono rispettati, stimati e considerati, è più facile tenerli nel mondo della ristorazione. Bisogna investire sulla loro formazione e gli imprenditori devono saper conciliare le esigenze aziendali con quelle dei dipendenti garantendo spazi di libertà personale". Così Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE-Confcommercio e vicepresidente vicario di Confcommercio intervenuto all'Aigrim Day 2026, il Forum della Ristorazione in Catena. L'incontro è stato promosso da Aigrim-Fipe, che ha riunito a Milano istituzioni, imprese ed esperti per confrontarsi sulle prospettive del settore e su una delle sue principali sfide: la disponibilità di persone e competenze necessarie per sostenere la crescita della ristorazione in catena.

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