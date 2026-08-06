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Sturlese (Agrifood Fvg): "Sostenibilità centrale per marchio ‘Io sono Fvg’"

"Fiduciosi del successo dei corner a marchio nelle aree di sosta"

Pier Giorgio Sturlese - (Foto Adnkronos)
Pier Giorgio Sturlese - (Foto Adnkronos)
06 agosto 2026 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Promuovere i prodotti del marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ in un punto strategico come le aree di servizio “significa tanto per noi, perché permette di promuovere anche i valori associati al marchio, come quello centrale della sostenibilità”. Sono le parole di Pier Giorgio Sturlese, presidente della Fondazione Agrifood FVG, oggi a Gonars, in provincia di Udine, in occasione dell’inaugurazione del corner dedicato ai prodotti che aderiscono al marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' presso l’area di servizio di Gonars Nord.

Il primo ingresso del marchio in un'area di servizio è stato reso possibile dalla sinergia tra Regione Friuli Venezia Giulia, Autostrade Alto Adriatico, Promo TurismoFVG, Agrifood e Chef Express. I prodotti del marchio, “oggi più di 1500”, sono infatti il frutto del lavoro di “oltre 500 imprese che si impegnano in un sistema virtuoso di sostenibilità e di continuo miglioramento, ad esempio attraverso un minore utilizzo dell'alluminio o di fitofarmaci”, con risultati che sono “sotto gli occhi di tutti grazie ai loro prodotti, realizzati con materie prime principalmente di origine regionale”.

“Oggi inauguriamo per la prima volta uno spazio dedicato ai prodotti a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia all'interno di un'area di servizio della rete autostradale Alto Adriatico - aggiunge Sturlese - Riteniamo che questa sperimentazione, che ora coinvolge sei imprese presenti con i loro prodotti, avrà molto successo. In questa area ci sono infatti migliaia di passaggi al giorno: viaggiatori e turisti che si trovano qui per fare qualche minuto di pausa potranno anche godere della bontà dei prodotti del nostro territorio. Ma soprattutto, potranno vivere e portare a casa un po’ di tradizioni e di attenzione al territorio attraverso i prodotti marchiati - conclude - Auspichiamo che, dopo un primo periodo di sperimentazione, questa possa essere un'iniziativa da ripetere in altre aree di servizio e diventare quindi strutturale”.

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sostenibilità Io sono Friuli Venezia Giulia aree di servizio prodotti locali Fondazione Agrifood FVG
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