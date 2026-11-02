Style Capital acquisisce il controllo di N°21, Dell'Acqua resta direttore creativo

Style Capital annuncia l’acquisizione di N21, il marchio di moda italiano fondato da Alessandro Dell’Acqua. La complessa operazione societaria, che vede anche l’uscita dello storico partner industriale Gilmar, segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento del brand e sostenerne la crescita sui mercati internazionali. L’investimento di Style Capital nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio creativo e l’identità distintiva di N21, affiancandoli a competenze strategiche, manageriali e industriali capaci di accompagnare il marchio nella prossima fase della sua evoluzione. Alessandro Dell’Acqua continuerà a ricoprire il ruolo di direttore creativo, assicurando continuità alla visione stilistica che caratterizza N21 sin dalla fondazione e preservando l’autonomia creativa del marchio.

"Sono felice che N21 possa intraprendere questa nuova fase con Style Capital e Roberta Benaglia, un’imprenditrice che conosce profondamente il settore della moda e condivide l’importanza di coniugare visione creativa e sviluppo imprenditoriale. Credo che questa operazione possa rappresentare un’importante opportunità per la crescita di N21, preservandone il carattere e rafforzandone le prospettive future" afferma Alessandro Dell’Acqua, fondatore e direttore creativo di N21. Aggiunge Roberta Benaglia, fondatrice e Managing Partner di Style Capital: "N21 rappresenta una delle espressioni più autentiche e riconoscibili della creatività italiana contemporanea. Alessandro Dell’Acqua ha saputo costruire nel tempo un linguaggio stilistico distintivo, coerente e profondamente personale, dando vita a un marchio con un’identità forte e un importante potenziale ancora da esprimere. Il nostro obiettivo è affiancare Alessandro in questa nuova fase, preservando la sua autonomia creativa ma mettendo a disposizione di N21 le competenze strategiche, manageriali e industriali necessarie per sostenerne lo sviluppo internazionale. Crediamo che i brand di successo nascano da una visione creativa autentica e crescano quando questa visione incontra una solida capacità imprenditoriale".

Style Capital, che ha in portafoglio marchi come Zimmermann, Soeur, Autry, forte_forte, MSGM, Essential Parfums, RE/DONE, intende sostenere uno sviluppo sostenibile di lungo periodo, attraverso il rafforzamento dell’organizzazione e l’espansione del business, mantenendo al centro la qualità del prodotto, la riconoscibilità del linguaggio creativo e il dialogo con il mercato.