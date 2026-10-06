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Subito, Negri: "Sezione Motori migliora esperienza venditori e acquirenti"

Nuovi filtri di ricerca e compilazione automatica dell'annuncio

Andrea Negri, Product Director di Subito - (foto Adnkronos)
Andrea Negri, Product Director di Subito - (foto Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con Subito Motori abbiamo completamente stravolto l'esperienza dell'utente, migliorando sia quella di chi cerca sia quella di chi vende. Per chi cerca abbiamo ampliato il numero di filtri, aggiungendo quelli per neopatentati, per potenza, per lunghezza e larghezza della macchina, e tanti altri. Per chi compra abbiamo cercato di togliere ogni tipo di frizione all'inserimento dell'annuncio, permettendo con una semplice foto che inquadra la targa di auto-compilare praticamente tutti i campi. Tendenzialmente l'esperienza per il venditore è diventata one click". Così Andrea Negri, Product Director di Subito, a margine della presentazione di Subito Motori, la nuova sezione della piattaforma Subito.it lanciata oggi nel corso di un incontro con i giornalisti alla Fabbrica del Vapore di Milano e pensata per facilitare l'incontro tra chi cerca un'auto e chi la vuole vendere.

"La punta dell'iceberg di questo lavoro incredibile che abbiamo fatto è l'home page", ha spiegato Negri. "Oggi l'utente che accede su Subito come prima cosa vede quattro home page diverse - Motori, Market, Immobili e Lavoro - ciascuna delle quali ha la sua esperienza utente dedicata a quello che l'utente sta cercando o vuole cercare di vendere. Passiamo dunque da un sito generalista a un sito di quattro verticali molto specializzate".

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Subito Motori esperienza utente auto vendita
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