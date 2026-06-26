Succi (Sapienza): "Usare computer quantistici per studiare la fisica classica"

"Usare il potere dei computer quantistici per studiare la fisica classica può sembrare una mission impossible, ma vale la pena provarci. Si tratta di una sfida nella sfida che implica di invertire un processo naturale che consiste nel trasformare la fisica quantistica a livello microscopico in fisica classica a livello macroscopico". Queste le parole di Sauro Succi, Senior Research Executive presso l'Istituto italiano di Tecnologia, Sapienza Università di Roma e ricercatore associato presso il Dipartimento di Fisica, Università di Harvard, in occasione della terza giornata della World Tech Conference 2026 di Milano.