T3 Expo, Del Vecchio (Adq): “I centri di raccolta hanno bisogno di linee guida per veicoli ibridi e elettrici”

“La percentuale dei veicoli è ancora bassa, ma i problemi ci sono già. Ci sono tanti problemi di sicurezza, i centri di raccolta si trovano a smontare il veicolo elettrificato senza le basilari regole di sicurezza”. Così Ruggero Del Vecchio presidente nazionale dell'Associazione nazionale autodemolitori di qualità, in occasione della seconda giornata della prima edizione di T3 - Truck, Tyre and Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, ai prodotti e ai servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. In svolgimento fino al 19 ottobre 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo, la manifestazione è organizzata da Mediapoint & Exhibitions.