circle x black
Cerca nel sito
 

Tassa sulle banche "limitata". Panetta rassicura: "Non prevediamo instabilità"

Per il governatore "gli istituti di credito italiani sono redditizi e sono sensibilmente migliorati negli anni". Sulla crescita piatta del Pil dice: "Dato atteso, non cambia le nostre previsioni".

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, con la presidente della Bce Christine Lagarde (Adnkronos)
Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, con la presidente della Bce Christine Lagarde (Adnkronos)
30 ottobre 2025 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La tassa sugli extraprofitti delle banche prevista dal governo in manovra? E' "limitata" e "non fa prevedere un'instabilità finanziaria". Parola di Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, che oggi ha partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta a Firenze al termine del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, tenuto proprio nella città toscana e ospitato dall'istituto di via Nazionale. Secondo il governatore "le banche italiane sono redditizie e sono sensibilmente migliorate negli anni". Comunque, ha precisato Panetta, "aspetto la versione finale" del testo della legge di bilancio "per esprimere un giudizio".

E' stato il governatore ad aprire i lavori della conferenza stampa: "E' un piacere per la Banca d'Italia ospitare il consiglio della Bce a Firenze di questi giorni, in un'atmosfera di amicizia e cooperazione che è tipica" di questa riunione, ha infatti detto. Al termine dell'intervento della presidente dell'Eurotower, Christine Lagarde, il governatore di Bankitalia ha risposto alle domande dei giornalisti, tra cui appunto quella sulla misura prevista in legge di bilancio sugli istituti di credito. Panetta ha anche commentato il dato del Pil diffuso dall'Istat oggi relativo al terzo trimestre dell'anno, risultato fermo sul precedente e in crescita dello 0,4% su anno. Il dato che mostra "una crescita piatta" era "ampiamente atteso e non cambia materialmente le nostre previsioni", ha detto il governatore.

Una battuta, poi, sull'euro digitale "che aumenterà la concorrenza tra le banche" e sui conti pubblici italiani: "C'è una cosa passata ampiamente inosservata - ha detto - ed è che negli ultimi anni la posizione netta dell'Italia sull'estero è cambiata. Era negativa e adesso è diventata positiva, con un persistente surplus corrente: ora l'Italia è un Paese creditore netto. Un caso molto raro - ha commentato ancora Panetta - ed è avvenuto senza una crisi e senza una ristrutturazione forzata".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tassa banche extraprofitti banche Bce tassi Panetta
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza