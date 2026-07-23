circle x black
Cerca nel sito
 

Tech, Ai: Manganelli (Unisi), 'passare dalla semplice correzione del mercato alla costruzione di capacità, resilienza e autonomia'

23 luglio 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un aspetto che mi piace sottolineare è che il Digital Markets Act, che è l'atto tipico di regolazione ex ante del digitale, ha come obiettivo la contendibilità del mercato, non la promozione della concorrenza come avviene invece nelle telecomunicazioni. Cerca cioè di creare i presupposti, che sono la condizione necessaria per avere poi uno sviluppo di industrie alternative, della concorrenza e dell'industria europea. Il passo non è breve né semplice: si tratta di passare dalla semplice correzione del mercato alla costruzione di capacità, resilienza e autonomia. Qui lo Stato, oltre al suo ruolo di regolatore e alla definizione di una politica industriale, può agire anche con un intervento diretto, soprattutto dal lato della domanda pubblica. Credo che questa sia una delle leve più importanti per la definizione della politica industriale nel digitale e per il raggiungimento dell'autonomia strategica". Lo ha detto Antonio Manganelli, università di Siena, Centre on regulation in Europe, partecipando all'evento 'Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea', organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia, presso Palazzo dell'Informazione a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza