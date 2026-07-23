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Tech, Ai: Pastorella (Azione), 'bene per Europa utilizzare barriere non tariffarie, ma non basta'

23 luglio 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il mondo che volevano costruire i primi pionieri del digitale non c'è più. In questo nuovo scenario l'Unione Europea sta facendo dei passi nella direzione giusta, ma non si è mossa del tutto come hanno fatto gli Stati Uniti, ammettendo con grande onestà che oramai ognuno pensa per sé. Sono quindi complessivamente favorevole, o comunque comprendo la mossa europea di utilizzare le barriere non tariffarie per rivedere la propria politica industriale. Ci deve però essere anche la pars construens: in parte c'è già, ed è sicuramente un passo nella giusta direzione, ma ovviamente serve qualcosa in più". Così Giulia Pastorella, deputata Azione, intervenendo all'evento 'Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea', organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia, presso Palazzo dell'Informazione a Roma.

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