Tech, Armundia Group: 'complessità si governa con conoscenza profonda'

Torna a Milano l'appuntamento con Armundia TalkInn, il confronto promosso da Armundia Group dedicato alle realtà del mondo bancario, finanziario e assicurativo, giunto alla sua quinta edizione. Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, la tech company specializzata nella progettazione e fornitura di soluzioni e servizi ICT ha posto l'accento sull'importanza di conoscere in profondità le nuove tecnologie per riuscire a integrarle efficacemente nei propri processi, adattando i modelli organizzativi e governando opportunità e potenziali rischi. A questo tema è stata dedicata la tavola rotonda "Oltre i pregiudizi: Finance & Insurance tra tecnologia, fiducia e regole", momento centrale della serata.