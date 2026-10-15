circle x black
Cerca nel sito
 

Tech, Berghella (Armundia Group): 'sfida è approfondire impatti su dati e rischi'

Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In questa edizione dell'Armundia Talkin, 'Into the Deep' è proprio la necessità di andare in profondità. Dopo anni nei quali il mondo dell'intermediazione bancari e assicurativi si sono concentrati su ciò che deve rendere la journey del cliente attraverso app e strumenti di relazione molto più vicini, oggi si trova nella necessità di dover scendere in profondità delle evoluzioni che la tecnologia sta portando sul mercato. Diventa necessario gestire l'informazione, il dato e gli elementi di rischio. Oggi, questi sono tutti processi che necessitano di essere visti e affrontati nella profondità per poter poi trovare le migliori soluzioni possibili". Lo afferma Gianluca Berghella, Ceo, President & Founder Armundia Group, alla quinta edizione di Armundia Talkinn, intitolata 'Into the Deep - Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice', svoltasi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Pietracatella, consulente difesa Di Vita: "Autore ricerche su ricina identificabile solo se ha usato suo Id" - Video
Bonelli e Fratoianni presentano l'assemblea nazionale di Avs: "Per vincere le elezioni e cambiare il Paese" - Video
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza