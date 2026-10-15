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Tech, Foti (FinecoBank): 'ai accelera modernizzazione banca digitale'

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15 ottobre 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
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"Per modernizzare una banca nata digitale bisogna partire dal presupposto che in questi vent'anni abbiamo avuto due rivoluzioni, quella digitale e quella dell'intelligenza ufficiale, che sta arrivando. E' molto semplice: nella misura in cui una banca effettivamente sia riuscita a fare il suo percorso digitale, modernizzarla significa innestare su questa componente digitale l'intelligenza artificiale, che rende tutto molto più performante, efficiente, con servizi migliori e con minori risorse impiegate". Così Alessandro Foti, Ceo FinecoBank, partecipando a Milano alla quinta edizione di Armundia Talkinn, intitolata 'Into the Deep - Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice', svoltasi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

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