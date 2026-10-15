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Tech, Foti (FinecoBank): "Combinazione di banca digitale e AI rende processi più efficienti"

"Nei patrimoni complessi valore consulente rimane fondamentale"

Alessandro Foti - (Adnkronos)
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15 ottobre 2026 | 15.29
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

“Per comprendere come una banca nata digitale si modernizza si deve partire dal presupposto che in questi vent’anni abbiamo vissuto due grandi rivoluzioni: prima quella digitale e ora quella dell'intelligenza artificiale. Per una realtà che è riuscita a compiere fino in fondo il proprio percorso digitale il processo è molto chiaro: significa innestare su quella base la nuova componente dell'IA. Questo non fa altro che rendere tutto molto più performante ed efficiente, offrendo servizi migliori con un minor impiego di risorse. Questa è la ricetta”. Sono le parole di Alessandro Foti, Ceo FinecoBank, partecipando a Milano alla quinta edizione di Armundia Talkinn, intitolata ‘Into the Deep - Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice', svoltasi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

“Per quanto riguarda il valore del consulente nell'era digitale, si potrebbe fare un parallelo con quello che avviene in radiologia, un ambito in cui l'intelligenza artificiale è entrata molto presto. È chiaro che - spiega - di fronte a temi complessi, che toccano la salute delle persone, la sola risposta di uno tool digitale non è sufficiente: serve un esperto che conosca la storia clinica del paziente. Lo stesso vale per la consulenza finanziaria, soprattutto quando si gestiscono patrimoni di una certa rilevanza. Il supporto tecnologico offre un aiuto formidabile ma alla fine, per tirare le fila, serve una persona. Per questo il consulente rimane una figura assolutamente fondamentale”.

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banca digitale intelligenza artificiale efficienza servizi finanziari
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