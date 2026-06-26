Tech: Fulgenzi (Ferrari), 'grazie alla simulazione digitale si può anticipare la realtà'

"Nel corso dell'evento abbiamo parlato di digitalizzazione, di simulazioni virtuali e di quello che viene chiamato Digital Twin, un modello virtuale in grado di simulare sistemi complessi in modo da anticipare ciò che avverrà nella realtà. L'intento, quindi, è risolvere i problemi di queste situazioni nel virtuale per arrivare nel mondo fisico già preparati e pronti, riducendo il time to market, i costi e aumentando in modo molto forte l'efficacia del sistema". Così Gianmaria Fulgenzi, Chief Product Development Officer di Ferrari, alla terza edizione dei Siemens Tech Talks a Milano, dal titolo "Where Real meets Digital", che esplora come le tecnologie digitali si stanno integrando con il mondo fisico.