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Tech, Iannetti (Psn): "Impegnati con Ue a sviluppare percorsi per maggiore autonomia e sovranità"

26 giugno 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
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"Negli ultimi anni l'Italia si è mossa molto anche come precursore, creando consorzi e partecipando alla redazione delle proposte normative in Europa. Questo è stato fatto proprio al fine di sviluppare, insieme ad altri soggetti europei, i percorsi che ci porteranno a una maggiore autonomia e a una robustezza ancor più significativa sul piano della sovranità del dato, della sovranità infrastrutturale e, infine, della sovranità applicativa". Lo afferma Emanuele Iannetti, Ceo Polo Strategico Nazionale di Roma, partecipando a Milano all'edizione 2026 della World Tech Conference 2026.

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