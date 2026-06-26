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Tech: Masoero (Siemens Italia), 'L'intelligenza artificiale entra nel mondo fisico ed è già realtà'

26 giugno 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
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"Siamo nel pieno di una transizione che vede l'intelligenza artificiale uscire dalla dimensione digitale per entrare concretamente nel mondo fisico, governando impianti industriali, reti energetiche e processi produttivi. Per questo deve essere sicura, affidabile e integrata fin dalla fase di progettazione. La velocità con cui questa tecnologia si sta diffondendo non ha precedenti e oggi aziende innovative la utilizzano già per accelerare lo sviluppo dei prodotti e migliorare l'efficienza delle fabbriche". Lo ha affermato Floriano Masoero, CEO di Siemens Italia, in occasione dell'edizione 2026 dei Siemens Tech Talks a Milano, dal titolo "Where Real meets Digital". Il tema dell'incontro ha permesso di comprendere come le tecnologie digitali si stanno integrando con il mondo fisico.

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