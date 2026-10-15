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Tech, Passafiume Alfieri (Cnp Assicura): 'pianificazione e consulenza per tutelare patrimonio eredi'

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15 ottobre 2026 | 13.07
Redazione Adnkronos
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"Il passaggio generazionale è un processo molto complicato e conosciamo molto bene le difficoltà di trasferire non solo la propria ricchezza, ma anche tutta la propria eredità, in generale, ai propri figli e nipoti. Noi come assicuratori, ci rendiamo conto che questo è un processo che richiede un'attenta consulenza e tanta personalizzazione. A me piace usare un'espressione inglese molto simpatica: 'Cathedral thinking', una metafora per intendere che nell'antichità chi cominciava i lavori di una cattedrale, molto spesso non riusciva a vederne la fine, e che noi usiamo con i nostri clienti che devono pensare al di là della propria vita, lasciando qualcosa ai loro eredi, che va oltre il proprio patrimonio. Serve tanta consulenza, tanta pianificazione e molta educazione anche ad apprendere i vantaggi dei prodotti assicurati e delle altre soluzioni per questo problema". Lo afferma Marco Passafiume Alfieri, Ceo Cnp Assicura, in occasione dell'edizione 2026 di Armundia Talkinn, intitolata 'Into the Deep - Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice', svoltasi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

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