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Tech, Perrazzelli (Cdrs PoliMi): 'su finanza e assicurazioni regole stiano al passo dell'evoluzione tecnologica'

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15 ottobre 2026 | 13.07
Redazione Adnkronos
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"Costruire una norma che possa da un lato spingere verso l'innovazione e dall'altro garantire quelle tutele proprie dell'insieme valoriale normativo dell'Unione europea, è un goal molto ambizioso. Tuttavia, ci si può riuscire rendendosi conto che la tecnologia è molto veloce e che richiede un approccio, da parte dei regolatori, che sia vicino al mercato. Ciò si traduce nella necessità di conoscere il più possibile le tematiche, i processi, i modelli di business che la nuova tecnologia sta portando all'interno dell'industria finanziaria e assicurativa". Lo ha detto Alessandra Perrazzelli, direttore scientifico Center for Digital regulation strategy - Cdrs del Politecnico di Milano - PoliMi, partecipando alla quinta edizione di Armundia Talkinn, intitolata 'Into the Deep - Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice', svoltasi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

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