Tech: Petecchi (Pirelli), 'L'intelligenza artificiale cambierà il modo di fare impresa'

"Stiamo vivendo un momento di svolta, una trasformazione che segnerà profondamente il futuro delle aziende e che ricorderemo come una vera rivoluzione industriale. L'intelligenza artificiale offre opportunità straordinarie, consentendo di esplorare nuovi scenari, sviluppare prototipi innovativi e sperimentare soluzioni che nel solo mondo fisico sarebbero più difficili da immaginare o realizzare". Lo ha spiegato Daniele Petecchi, Global Head of Data, AI and R&D di Pirelli, in occasione dell'edizione 2026 dei Siemens Tech Talks a Milano, dal titolo "Where Real meets Digital".