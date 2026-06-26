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Tech: Petecchi (Pirelli), 'L'intelligenza artificiale cambierà il modo di fare impresa'

26 giugno 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
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"Stiamo vivendo un momento di svolta, una trasformazione che segnerà profondamente il futuro delle aziende e che ricorderemo come una vera rivoluzione industriale. L'intelligenza artificiale offre opportunità straordinarie, consentendo di esplorare nuovi scenari, sviluppare prototipi innovativi e sperimentare soluzioni che nel solo mondo fisico sarebbero più difficili da immaginare o realizzare". Lo ha spiegato Daniele Petecchi, Global Head of Data, AI and R&D di Pirelli, in occasione dell'edizione 2026 dei Siemens Tech Talks a Milano, dal titolo "Where Real meets Digital".

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