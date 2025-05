Tech, Zorzi: "Campagna Heineken® permette di estendere i propri orizzonti"

"Ciò che trovo geniale di questa campagna è il fatto che ti permette, attraverso una modalità nota a tutti, ovvero lo swipe, di poter estendere i propri orizzonti, e scoprire nuovi bar non significa solo cambiare, ma significa vedere persone e conoscere situazioni nuove. Ogni volta che si esce dalla zona di comfort, ci si rende conto di quanto si è perso stando sempre incistato nella vecchia routine”. Parole di Tommaso Zorzi, ambassador, alla presentazione degli eventi Bar Dating di Heineken® a Milano, dopo il lancio della web app Bar Dating, pensata per offrire ai consumatori un modo divertente e semplice per scoprire nuovi locali. Grazie alla web app il mondo degli appuntamenti e quello dei bar si fondono per incoraggiare i giovani ad uscire dalla propria comfort zone e aprirsi a nuove esperienze.