Tedde (Chef Express): "Per noi il legame con il territorio è un valore concreto"

"Corner dedicato a prodotti a marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' è modo per dare spazio a produzione locali"

“Il legame con il territorio, per Chef Express, è un valore concreto, in quanto significa conoscere e valorizzare ciò che rende unico un territorio, portando le eccellenze, come in questo caso, a Gonars, in provincia di Udine, un'area di servizio strategica perché di passaggio”. Così Alessia Tedde, responsabile comunicazione di Chef Express, intervenendo oggi a Gonars, in provincia di Udine, all’inaugurazione del corner dedicato ai prodotti che aderiscono al marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' presso l’area di servizio di Gonars Nord, in provincia di Udine.

L’iniziativa, nata grazie alla sinergia tra Regione Friuli Venezia Giulia, Autostrade Alto Adriatico, PromoTurismoFVG, Agrifood e Chef Express, ha permesso per la prima volta al marchio di entrare in un’area di servizio, luogo che ogni anno accoglie migliaia di turisti e viaggiatori. “Per tale ragione abbiamo deciso di conferire un’intera ala dedicata ai prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. È un modo per dare spazio alle produzioni locali”, conclude Tedde.