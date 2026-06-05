Test sugli olii minerali, Trecci (Amspec): "Così l'economia circolare diventa cardine"

"Con l'assottigliarsi delle risorse, l'economia circolare diventa sempre più centrale". E' quanto sostiene il Laboratory Coordinator di Amspec Academy, Samuele Trecci, durante l'accordo siglato a Genova, che da il via ad un progetto di ricerca che mira a rivoluzionare il monitoraggio ambientale dei Pfas. "Servono materie prime riciclabili e rinnovabili – sostiene Trecci. In questo quadro si inserisce il progetto che sviluppa particolari pad (dispositivi in carta) per valutare la "bontà" dell'olio minerale come materia prima. L'obiettivo è permetterne il riciclo e la rigenerazione da zero, alimentando nuovi impianti con una risorsa riutilizzabile".