Testa (Assoambiente), 'irrealistico elettrificare mondo solo con pannelli solari'

"Voler combattere il cambiamento climatico senza utilizzare la tecnologia che produce più energia a zero emissioni è un atteggiamento che non riesco a capire a cosa sia dovuto, se non a un pregiudizio di natura ideologica. Pensare di rifornire il mondo di elettricità, che è un bene che cresce sempre di più solo con i pannelli solari o con i mulini a vento, onestamente è una posizione irrealistica". Così Chicco Testa, presidente di Assoambiente, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.