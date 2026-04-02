E' un aprile 'povero' per gli investitori in titoli di Stato, quello appena iniziato: infatti il calendario del Tesoro prevede solo cinque date di emissioni. Si inizia giovedì 9 con un'asta di Buoni Ordinari del Tesoro, titoli che non staccano una cedola ma che offrono un guadagno definito in partenza fra il prezzo pagato in fase di sottoscrizione e il rimborso integrale del valore nominale alla scadenza (a 6 o 12 mesi).

Il giorno dopo - venerdì 10 - è la volta di un'asta di Btp con scadenze medio-lunghe. Il 24 aprile vanno in asta i Btp Short Term, strumenti lanciati nel 2021 per prendere il posto dei Ctz, titoli con scadenze che oscillano tra un minimo di 18 e un massimo di 36 mesi. Sempre il 24 aprile è atteso anche il collocamento dei Btp€i, titoli di Stato indicizzati all’inflazione dell’area euro: in una fase di incertezza come questa sono titoli che possono tutela il potere d’acquisto degli investitori, visto che hanno come riferimento l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Iapc) dell’Eurozona, elaborato da Eurostat, considerato al netto dei prodotti del tabacco. Il 28 aprile è la volta della seconda asta di Bot mentre il 29 è il giorno di collocamento di altri Btp con scadenze medio-lunghe.