Toyota cambia i vertici e rialza la stime, focus sulla competitività

Cambio ai vertici di Toyota: il più grande gruppo automobilistico mondiale (oltre 11,32 milioni di veicoli venduti nel 2025) ha annunciato questa mattina la sostituzione dell'attuale presidente e ad Koji Sato con Kenta Kon, fino a ieri direttore finanziario del gruppo. Kon - che durante la conferenza stampa di presentazione si è definito "un uomo dei numeri" - entrerà in carica il prossimo 1° aprile: il 56enne Sato ricopriva la carica di CEO dall'aprile 2023, quando era succeduto ad Akio Toyoda, nipote del fondatore del gruppo e presidente del Cda.

Sato - che uscirà dal board di Toyota Motor Corporation lasciando il posto a Kon - assumerà la carica di Vicepresidente e il nuovo ruolo di Chief Industry Officer (CIO). Il cambio ai vertici - ha spiegato il gruppo - "mira ad accelerare il processo decisionale all'interno del management in risposta ai cambiamenti del contesto interno ed esterno".

Peraltro l'annuncio del cambio ai vertici di Toyota Motor Corporation, ha coinciso con la comunicazione del rialzo delle stime sull'anno fiscale 2026 (che si chiuderà il prossimo 31 marzo): Tmc prevede infatti un utile netto di 3.570 miliardi (22,8 miliardi di dollari) in calo del 25,1% su base annua ma in aumento rispetto ai 2.930 miliardi della guidance precedente. Nonostante "l'impatto negativo dei dazi statunitensi introdotti in questo anno fiscale, abbiamo ridotto l'entità del calo degli utili attraverso riduzioni dei costi e iniziative di marketing", ha dichiarato l'azienda in una nota. Toyota stima che le vendite saliranno del 4,1% su base annua a 50.000 miliardi di yen, con una leggera revisione al rialzo, mentre l'utile operativo raggiungerà i 3.800 miliardi in aumento rispetto alla precedente stima di 3.400 miliardi.

Toyota ha comunque segnalato come il trimestre settembre-dicembre abbia visto un calo dell'utile netto e operativo nonostante un aumento delle vendite, in gran parte a causa di un "impatto tariffario" che ha aumentato le spese. Nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026 (aprile-dicembre 2025) il gruppo ha visto le vendite crescere del 6,8% a 38.087 miliardi di yen ma con un utile operativo in calo del 13,1% a 3.196 miliardi mentre l'utile netto è sceso del 22,9% a 3.144 miliardi.

Va sottolineato, infine, come nelll'annunciare il cambio al vertice Toyota abbia messo l'accento sulla necessità di una maggiore collaborazione - e quindi eventualmente di fusioni e nuove partnership - nel settore: infatti il gruppo ricorda come "l'industria automobilistica si trova ad affrontare un contesto economico difficile: di qui la necessità di accelerare iniziative concrete per rafforzare la competitività": in questo contesto Sato, che occuperà la carica di Presidente della Japan Automobile Manufacturers Association e di Vicepresidente di Keidanren (la Confindustria giapponese), "dovrebbe promuovere proposte politiche incentrate sul monozukuri (produzione) e promuovere la collaborazione industriale".