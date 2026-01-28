circle x black
Tpl, Gibelli (Asstra): "Settore in evoluzione, riorganizzare aziende per intercettare complessità"

In atto ibridazione tra privato e pubblico trainata da tecnologia e sharing

Andrea Gibelli, presidente di Asstra
Andrea Gibelli, presidente di Asstra
28 gennaio 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il trasporto pubblico locale sta vivendo un "cambiamento epocale" che ne ridefinisce le categorie storiche, con un'ibridazione tra privato e pubblico trainata da tecnologia e sharing. Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Asstra, aprendo il 6° Seminario nazionale su Autobus e Filobus al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "A 10 anni, la distinzione netta tra trasporto privato e pubblico esisterà ancora nelle categorie di oggi?", si è chiesto, citando sperimentazioni mondiali che spingono verso l'uso collettivo condiviso.

Peraltro - ha aggiunto Gibelli - smart working e turismo "hanno spostato i momenti di maggior affluenza del Tpl dai giorni feriali ai weekend", con aziende che sottraggono corse festive per mancanza di personale pre-Covid. "Non più solo mobilità per studenti e lavoratori, ma anche tempo libero: la Costituzione pone la mobilità come necessità primaria, ma tariffe e servizi devono adeguarsi", ha sottolineato, invocando una riflessione sulle definizioni normative.

Il presidente di Asstra ha quindi evidenziato come transizione energetica e guida autonoma rappresentano il "paradosso tecnologico" del Tpl, che richiede riorganizzazioni aziendali per intercettare nuova complessità. Rispetto al passato, "si intensificano temi come rinnovamento parco autobus e sostenibilità", ha osservato, lodando il settore per aver colto le sfide e anticipato i cambiamenti sociali.

