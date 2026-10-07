Transizione energetica: al via nel Lazio il primo Its d'Italia, nasce la Fondazione Green Innovation

Un ponte concreto tra i banchi di scuola e le nuove professioni del futuro. Con la presentazione della Fondazione Green Innovation ITS Academy prende il via in Italia il primo corso di alta specializzazione tecnologica sulla transizione energetica. L'iniziativa unisce l'impegno del mondo produttivo e delle istituzioni educative per offrire ai giovani un percorso mirato, volto a trasformare la forte sensibilità ambientale delle nuove generazioni in competenze pratiche e immediatamente spendibili negli impianti industriali e nei laboratori del settore.