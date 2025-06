“Se si vuole puntare sul trasporto pubblico locale bisogna dare risorse per la gestione ordinaria, non solo per gli investimenti. Il flusso che arriva dai ricavi da traffico non riesce a compensare la necessità di avere manutenzione, soprattutto sugli investimenti netti che oggi rappresentano la voce principale del capitolo di spesa”. Parole di Umberto De Gregorio, presidente Ente Autonomo Volturno - Eav, al 19° Convegno nazionale dell’Associazione trasporti (Asstra), a Roma.