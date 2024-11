Trasporti, Gibelli (Fnm): "Con Fili piccoli centri equipotenziali a grandi città"

“Tre anni fa abbiamo presentato un’idea, che oggi è diventa un progetto”. Così il presidente di Fnm Andrea Gibelli ha esordito nel suo intervento al convegno ‘Fili per il futuro delle città’, in corso allo Iulm di Milano. “Qui-spiega Gibelli-: vediamo presente, passato e futuro. Il progetto oggi è stato declinato in termini architettonici e urbanistici, ma la sua centralità è la visione ferroviaria, cioè la scommessa delle ferrovie a diventare equipotenziale”. In altre parole, “se il passato della ferrovia era divisione del territori e urbanizzazione, che hanno permesso di creare lavoro e benessere pagando però un prezzo altissimo in termini ambientali, di distruzione del territorio, il presente è Fili, cioè una risposta consapevole di una società che si occupa di mobilità che guarda però all’intorno”. In questi tre anni “Fili è rimasto un progetto emblematico, ma oggi entra nel Piano di Fnm, che vuole mettere comunità locali, persone, enti locali, sullo stesso piano per rispondere a un dibattito mondiale: nel 2050, nell’emisfero nord del mondo, il 50% della popolazione vivrà nelle grandi città; nel sud del mondo l’80%. Come lombardi, vogliamo che Milano diventi una super città? La risposta di Fnm è ‘no’. Noi vogliamo far convivere Milano e le sue grandi potenzialità mettendola in connessione con tutti i piccoli centri, ognuno con le proprie peculiarità, tutti sullo stesso piano”. Tutto questo, avverte Gibelli, “servirà a costruire una fabbrica dell’ossigeno che attraverso la tecnologia e l’ambiente naturale possa creare aria pulita. Una scultura ambientale che pianteremo, una quercia ad alto fusto tagliata dagli antichi romani nel IV secolo e recuperata grazie alla tecnologia che intorno a sé ha una pista ciclabile, il limite dell’uomo. E quando la pianta crescerà oltre i limiti della pista ciclabile, anche l’uomo scenderà dalla bicicletta rispettando la coesistenza, in termini simbolici, con la natura”.