Trasporti, Lucente (Regione Lombardia): "Treno a idrogeno in esercizio da giugno 2026"

L’assessore ai Trasporti e mobilità al convegno Asstra: “Siamo i primi in Europa”

Trasporti, Lucente (Regione Lombardia):
01 ottobre 2025 | 15.48
Redazione Adnkronos
“A giugno 2026 avremo il treno a idrogeno in esercizio: partiremo con i 100 chilometri della tratta Brescia-Iseo-Edolo, ma l’obiettivo è estendere questo modello ad altre parti della Lombardia e poi esportarlo in Italia e in Europa”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, intervenendo al convegno di Asstra, l’Associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, a Expo Ferroviaria 2025.

“Il rotabile è pronto già da un anno – ha ricordato – ora serve completare il quadro infrastrutturale e autorizzativo. Siamo i primi in Europa a portare un treno a idrogeno in esercizio, un vanto per la Lombardia e per tutto il Paese”.

Lucente ha quindi sottolineato il valore ambientale della svolta: “Il treno è il mezzo più sostenibile che esista: con l’idrogeno le emissioni sono praticamente pari a zero. Dopo due anni di dibattito e confronto abbiamo dimostrato la sicurezza del modello: oggi possiamo dire che sarà un successo da replicare”, conclude.

