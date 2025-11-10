circle x black
Trasporti, Marco Osnato: "Regioni virtuose vanno premiate"

"Investire in innovazione. Pnrr ha aiutato a ridurre gap infrastrutturale tra nord e Sud"

Trasporti, Marco Osnato:
10 novembre 2025 | 17.25
Redazione Adnkronos
“C'è un tema politico importante attorno al trasporto pubblico locale. È importante che le Regioni facciano un ragionamento interno meritocratico, ma insieme solidaristico. Se ci sono regioni ed enti locali più virtuosi, qualche premialità la devono avere altrimenti diventa difficile anche per noi che facciamo legislazione nazionale, poter chiedere di più e poter mettere in campo risorse aggiuntive”.

Così Marco Osnato, presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, partecipando al panel ‘Il ruolo delle istituzioni nelle sfide dei trasporti’, nell’ambito degli Stati generali dei trasporti, organizzati da Fnm e Regione Lombardia a Milano.

 Osnato espande poi la visuale al trasporto nazionale: “L'Italia comprende anche  zone bellissime, ma con qualche difficoltà di carattere infrastrutturale - ricorda - credo che in questo senso sia necessario continuare a lavorare e impiegare le risorse delle grandi innovazioni e delle manutenzioni. Investimenti che non si possono negare”, avverte ricordando infine che in tal senso “il Pnrr è stato molto importante anche per ridurre il gap infrastrutturale tra nord e sud e tra il nord Italia e il resto d'Europa”.

