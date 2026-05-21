Trasporti: Mascaretti (FdI), 'Sostenibilità passa da innovazione e carburanti a basso impatto'

"Necessario mantenere un equilibrio tra transizione ecologica e sostenibilità economica. I carburanti a minore impatto sono una soluzione già disponibile per ridurre l'inquinamento, ma ogni innovazione deve essere introdotta senza compromettere la tenuta economica del sistema." Ha detto Andrea Mascaretti, presidente dell'intergruppo parlamentare per la nuova economia dello spazio della Camera dei deputati, in merito alla presentazione dello studio, presentato a Roma dalla Fondazione Pacta, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità.