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Trasporti, Talluri (Politecnico Torino): "Ampio potenziale per Saf e nuovi feedstock"

Giacomo Talluri - (Foto Adnkronos)
Giacomo Talluri - (Foto Adnkronos)
20 maggio 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Con le nuove tipologie di feedstock si apre la possibilità di ampliare il bacino di materie prime disponibili per la produzione sostenibile”. Lo ha dichiarato Giacomo Talluri, assegnista di ricerca del Dipartimento Energia (Denerg) del Politecnico di Torino, intervenendo a Roma all’incontro promosso dalla fondazione Pacta sulla decarbonizzazione del trasporto aereo.

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Talluri ha sottolineato come il tema della disponibilità dei feedstock sia centrale nella definizione delle strategie future: “Ci sono molti studi sulla disponibilità delle diverse biomasse e dei materiali di scarto a livello europeo, ma i nuovi feedstock devono essere analizzati con attenzione per capire come integrarli in modo ottimale nei processi produttivi”. Il ricercatore ha evidenziato anche il potenziale dei biocarburanti nel percorso verso la neutralità climatica: “Le biomasse e i biocarburanti, tra le soluzioni alternative, hanno la possibilità di diventare carbon neutral, soprattutto quando utilizzano materiali già presenti nella filiera”.

Talluri ha infine richiamato l’importanza della ricerca e della cooperazione industriale: “Abbiamo lavorato anche con la Commissione europea su 17 filiere di produzione, molte delle quali adatte ai Saf. Per ciascuna sono stati analizzati fattibilità e costi, in un confronto diretto con i partner industriali, elemento che rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo del settore”.

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Tag
trasporto decarbonizzazione sostenibilità Politecnico Torino
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