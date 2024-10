Trasporto aereo, Zoli (MiCo 2026): "Provare subito droni per salute e sanità"

"E' necessario che anche per i droni ci siano sperimentazioni per usare questi aeromobili per scopi civili, per la salute e la sanità in modo appropriato. Usare il drone per il trasporto di prodotto biologici è già tantissimo, serve sperimentare ma serve 'security and safety'. L'importante è provare da subito, mettendo risorse, per poi mettere in produzione le attività. Prima ancora di pensare al trasporto umano bisogna partire subito con il trasporto delle cose, pericolose e non. Fare sperimentazioni per dimostrare alla popolazione, provare subito, lasciateci fare come fatto con gli elicotteri". Lo ha detto Alberto Zoli, Medical Care manager MiCo 2026, intervenendo alla seconda edizione del workshop 'U-Space: The Enabler of Uas operations' a Roma.