Treni, ritardi e cancellazioni oggi: le linee interessate

Sulla linea Milano-Bergamo, circolazione rallentata per inconveniente tecnico. Sulla linea Battipaglia-Potenza, circolazione sospesa per investimento di una persona. Sulla linea Caserta-Salerno, circolazione sospesa per accertamenti

Binario (Fotogramma)
29 gennaio 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
Ritardi e cancellazioni oggi per alcuni treni. Sulla linea Milano-Bergamo, dalle ore 9.05, la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Bivio Adda. Sono previsti rallentamenti compresi tra 15 e 30 minuti, variazioni e cancellazioni. Lo comunica Rfi.

Sulla linea Battipaglia-Potenza, dalle ore 8.20, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Campagna e Contursi per l'investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

Sulla linea Caserta-Salerno, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Cancello e Sarno per accertamenti sulla linea. I treni, comunica Rfi, subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni ed è attivo un servizio con corse bus.

