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Trevi, ok da cda su opa Webuild dopo incremento corrispettivo

Trevi, ok da cda su opa Webuild dopo incremento corrispettivo
08 ottobre 2026 | 20.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il consiglio di amministrazione di Trevi ha approvato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della società promossa da Webuild, dopo la riduzione della condizione soglia dal 66,7% al 50%+1 dei diritti di voto e l’incremento del corrispettivo da 4,50 a 5,165 euro per azione.

Il nuovo corrispettivo "rientra negli intervalli di valore individuati dal cda nel comunicato, collocandosi nella parte inferiore degli stessi", si legge in una nota di Trevi.

Tecnicamente, il consiglio di amministrazione di Trevi ha approvato l’aggiornamento del comunicato dell’emittente. Il Consiglio di Amministrazione, si legge nella nota, "all’esito delle valutazioni condotte, dopo attenta analisi tra l’altro del Comunicato del 2 Ottobre e del Comunicato del 5 Ottobre, e tenuto conto degli intervalli di valore per Azione Trevi individuati nel Comunicato dell’Emittente, anche tenendo conto dei più recenti dati di mercato, ha rilevato che il Nuovo Corrispettivo rientra in tali intervalli, evidenziando peraltro che lo stesso si colloca nella parte inferiore degli stessi". Il Consiglio di Amministrazione ricorda che "il Comunicato di Aggiornamento, al pari del Comunicato dell’Emittente, non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all’Offerta e non sostituisce il giudizio di ciascun Azionista in relazione all’Offerta medesima".

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