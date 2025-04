Turismo, Calugi (Fipe): "70% ristoranti scelti con recensioni sul web, influiscono su fatturati"

"Le recensioni sui ristoranti e più in generale sui locali quali bar, pizzerie, pub, sono fondamentali, soprattutto per le nuove le nuove attività". E’ quanto afferma il direttore generale di Fipe Confcommercio, Roberto Calugi, intervistato dall’Adnkronos, in rappresentanza di 120mila tra ristoranti, bar, pizzerie, pub, pasticcerie, gelaterie, aziende della ristorazione commerciale e catering. "Io sono un convinto sostenitore delle recensioni. Il problema è che, se continua così, nessuno ci crede più. E’ del tutto evidente che si inflaziona la qualità delle cose che vengono postate. Si tratta di un tema 'veramente importante' in quanto, "come rileva anche una ricerca dell'ufficio studi del ministero per le Imprese e il Made in Italy, - spiega Calugi - ormai il 70% dei ristoranti viene scelto proprio in base alle recensioni degli utenti". "Da stime dei nostri associati le valutazioni spostano circa il 30-35% del fatturato di un'attività di ristorazione, - sostiene Calugi - ma non solo in maniera negativa, anche positiva".

"Noi non siamo contro le recensioni, siamo assolutamente a favore ma contrari alle false recensioni, sia positive che negative” ha aggiunto Calugi, in vista del parere che il 22 aprile la commissione Ue dovrà prendere in merito alla legge italiana. "Oggi il mercato è inquinato da un numero importante di recensioni non attendibili e sul web si scatena il Farwest" sottolinea. La Commissione Europea e l'Associazione Europea dei Consumatori rilevano infatti che il 64% dei siti che pubblicano recensioni online non offrono sufficienti misure per verificarne l’autenticità. E poi sempre la commissione europea, a marzo di quest’anno, segnala che il 66% dei consumatori si imbatte in false recensioni. La stessa Tripadvisor, nelll'ultimo Transparency Report, dice che le recensioni false sono passate dal 2,4% del 2018 all'8,6% del 2024, ovvero circa 2,7 milioni su un totale di 31 milioni di recensioni pubblicate.

"Noi stiamo facendo una battaglia che va nella direzione intrapresa dall'Unione Europea sia con la direttiva Omnibus che con il Regolamento Digital Service Act. Entrambi i testi, - sostiene il direttore generale di Fipe, - dicono molto chiaramente che le piattaforme devono adottare politiche per verificare che le recensioni siano autentiche e ne siano responsabili, per questo devono informare i consumatori se le recensioni sono state sottoposte a verifica o meno". "Noi ci auguriamo che la legge italiana vada avanti perché va nella direzione del quadro europeo" sostiene a proposito degli scenari che possono aprirsi il 22 aprile quando la Ue dovrà pronunciarsi su un eventuale via libera senza osservazioni, o con un’approvazione con osservazioni, o addirittura con un parere circostanziato che sospenderebbe di fatto la norma. Tuttavia, quanto alle possibilità che venga accolta senza osservazioni o viceversa richiedere un parere circostanziato, che rallenterebbe l’iter di altri quattro mesi, Calugi si mostra cauto: "è evidente che ci sono grandi interessi in ballo".

Tra le principali novità introdotte dalle norme italiane c’è l’obbligo di identificazione e di prova dell’effettivo utilizzo del servizio da parte del recensore, un limite di 15 giorni per pubblicare la recensione, il diritto di replica e di cancellazione per false recensioni, il divieto di compravendita di recensioni e tra le altre, l’obbligo per Agcom di definire codici di condotta per garantire trasparenza e affidabilità.