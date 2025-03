Tv, su Telecity rassegna stampa mattutina per un risveglio informato

Dal lunedì al venerdì va in onda in Lombardia e Piemonte la rassegna stampa locale, per dare uno sguardo alle principali notizie del territorio regionale

Telecity accompagna il risveglio dei suoi telespettatori con un nuovo appuntamento di informazione: dal lunedì al venerdì, alle ore 6.35 su Telecity Lombardia (canale 13) e alle 7.00 su Telecity Piemonte (canale 10), va in onda la rassegna stampa dei principali giornali locali. In modo puntuale, Marco Gibelli presenta le più importanti e interessanti news regionali, dando uno sguardo alle prime pagine in edicola e collegandosi direttamente con direttori e giornalisti che raccontano questi territori, per commentare le principali notizie di attualità locale, dalla cronaca all’economia e alla politica, senza dimenticare un rapido aggiornamento sullo sport.

Entrambe le versioni vanno in replica immediatamente dopo la diretta e si possono sempre rivedere sul sito di Telecity. Una striscia mattutina che vuole accompagnare i telespettatori nell’inizio della giornata, tenendoli sempre informati e valorizzando i nostri territori. “Siamo una media company che spazia dall’informazione all’intrattenimento – dichiara Marco Sciscione, amministratore delegato del gruppo Netweek, di cui le emittenti Telecity fanno parte – Il nostro cuore è l’informazione locale televisiva, cartacea e online. Così abbiamo voluto arricchire la programmazione per i nostri telespettatori della Lombardia e del Piemonte con una rassegna stampa del mattino, un modo per iniziare insieme a loro la giornata e tenerli sempre informati, anche grazie alla sinergia con la nostra rete di testate locali cartacee e online”.