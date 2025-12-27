Ucraina, Manageritalia dona alla Olena Zelenska Foundation due ambulanze e giocattoli per i bambini

Manageritalia in collaborazione con la Olena Zelenska Foundation, e il supporto operativo di Associazione Lilea Aps, lancia 'Christmas Gifts for Children from Vulnerable Groups', il progetto internazionale dedicato ai bambini ucraini che vivono in condizioni di forte fragilità. Oltre al programma di raccolta di doni natalizi sugli oltre 46mila manager associati e le loro oltre 20mila aziende, Manageritalia ha scelto di compiere un ulteriore passo donare, attraverso Associazione Lilea Aps, alla rete ospedaliera di Kyiv due ambulanze, destinate al trasporto e alla cura dei bambini provenienti dalle zone maggiormente colpite dal conflitto. Le due ambulanze saranno acquistate e consegnate direttamente da Associazione Lilea Aps agli ospedali che attualmente assistono i piccoli pazienti offrendo un supporto concreto e immediato alle strutture mediche e alle famiglie evacuate dalle aree di guerra,

"Con la donazione per l’acquisto delle due ambulanze e la raccolta dei doni vogliamo offrire un aiuto tangibile e un sorriso ai bambini e alle famiglie che stanno affrontando situazioni drammatiche. È un gesto di solidarietà che unisce la nostra comunità manageriale e rafforza il valore di una responsabilità sociale concreta", sottolinea Marco Zuffanelli, coordinatore nazionale del progetto per Manageritalia.

"Esprimiamo la nostra gratitudine a Manageritalia e alle aziende italiane per il loro sostegno e per l’iniziativa dedicata alla raccolta di doni di Natale per i bambini ucraini più vulnerabili. Un gesto che incide profondamente sulla vita e sulla sensibilità di molti di loro, perché ogni regalo aiuta a restituire speranza, normalità e protezione, portando calore e gioia anche in un periodo ancora segnato dalle difficoltà del conflitto", sottolinea il portavoce della Olena Zelenska Foundation.

Regali di Natale per 5.000 bambini. Parallelamente, la comunità manageriale di Manageritalia si è mobilitata per raccogliere e inviare doni ai bambini ucraini più vulnerabili. I doni includono: giocattoli, puzzle e giochi educativi; materiale scolastico, kit creativi e set artistici; dolci e sorprese natalizie; piccoli strumenti tecnologici utili allo studio. L’obiettivo della campagna 2025–26 è raggiungere fino a 5.000 bambini, proseguendo un percorso che, negli anni scorsi, ha permesso a Olena Zelenska Foundation di aiutare oltre 19.000 minori attraverso iniziative educative, sociali e di sostegno alle famiglie.

Manageritalia ha coordinato le proprie Associazioni territoriali, sensibilizzando dirigenti e aziende italiane su un’iniziativa che combina responsabilità sociale, inclusione, educazione e aiuto umanitario. Associazione Lilea Aps, ha curato l’intera logistica operativa: raccolta, catalogazione, imballaggio e spedizione dei doni, assicurandosi che ogni regalo arrivi a destinazione in modo sicuro e nei tempi previsti.

Per aderire alla call to action, che proseguirà anche nel 2026, i manager e le aziende interessate a contribuire alla raccolta dei doni possono scrivere a Ucraina@manageritalia.it.