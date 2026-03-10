circle x black
Ue, Fitto: "Logistica e trasporti strategici per competitività"

Intervento a LetExpo ’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e sistema'

10 marzo 2026 | 16.58
La logistica e i trasporti "rappresentano oggi uno snodo strategico per la competitività dell’economia europea". Lo sottolinea il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, intervenendo in videocollegamento per la cerimonia inaugurale della LetExpo, la fiera dei trasporti e della logistica, che apre oggi a Verona. "In un contesto internazionale caratterizzato da trasformazioni profonde - continua Fitto - dalla riorganizzazione delle catene del valore e dalla crescente attenzione alla sostenibilità, il rafforzamento delle infrastrutture e l’efficienza dei sistemi logistici assumono un ruolo sempre più centrale. Ciò diventa ancora più chiaro e rilevante in momenti come questo, di grande tensione geopolitica".

L’Europa, prosegue Fitto, "è chiamata ad affrontare queste sfide promuovendo innovazione, intermodalità e transizione ecologica, rafforzando allo stesso tempo la coesione tra i territori e la resilienza delle nostre economie. In questo percorso, il contributo delle imprese, degli operatori del settore e delle realtà associative è fondamentale. Iniziative come LetExpo rappresentano un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e sistema della logistica, favorendo il dialogo e la condivisione di esperienze e buone pratiche", conclude.

