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Unicredit, accordo con Agea per semplificare l'accesso al credito per le imprese agricole

Unicredit, accordo con Agea per semplificare l'accesso al credito per le imprese agricole
01 aprile 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Unicredit e Agea hanno sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di "favorire e promuovere il supporto informativo ai processi bancari di analisi e concessione del credito alle imprese agricole e zootecniche operanti su tutto il territorio nazionale e un’offerta alle imprese di prodotti bancari sempre più innovativi e funzionali al contesto di settore e al panorama internazionale in cui le aziende agricole e l’intera filiera agricola operano".

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In dettaglio, si legge in una nota, Agea metterà a disposizione di Unicredit informazioni, dati e analisi sulle caratteristiche del settore agricolo e zootecnico e parteciperà a gruppi di lavoro per la definizione di indicatori e metriche utili ai processi bancari di valutazione del merito creditizio al fine di semplificare l’accesso al credito da parte delle imprese agricole.

Unicredit è disponibile a "valorizzare i flussi informativi e gli output analitici messi a disposizione da Agea al fine di efficientare i processi di istruttoria e migliorare la qualità del credito, attraverso la promozione e lo sviluppo di servizi e strumenti sempre più innovativi ed efficienti per le imprese del settore agricolo e zootecnico nonché per la relativa filiera produttiva, la partecipazione ai tavoli tecnici e l’organizzazione, insieme ad Agea, di sessioni formative rivolte alle strutture commerciali e creditizie della banca su indicatori, caratteristiche settoriali e linee guida operative".

“La filiera agricola italiana rappresenta un’eccellenza della nostra economia e un pilastro del Made in Italy nel mondo. Unicredit sostiene il settore con soluzioni finanziarie dedicate supportando investimenti, gestione del circolante e transizione sostenibile. In un contesto in costante evoluzione, è fondamentale disporre di competenze e strumenti aggiornati, calibrati sulle esigenze specifiche degli operatori. L’accordo siglato con Agea si inserisce in questa direzione e conferma il nostro senso di responsabilità verso il settore agricolo e le sue imprese” sottolinea Annalisa Areni, Head of Client Strategies di Unicredit Italia.

Il direttore Agea, Fabio Vitale, ha dichiarato “comprendere meglio i rischi specifici del settore e offrire consulenza personalizzata attraverso prodotti bancari strutturati garantisce strumenti realmente funzionali alle esigenze - e alle tempistiche - degli agricoltori per poter rafforzare la competitività dell’intero comparto. Un modello virtuoso: questo accordo permette infatti, agli istituti di credito di valutare il merito creditizio in modo più rapido e preciso, offrendo tassi agevolati grazie alla certezza dell'erogazione futura; consente ad Agea, parallelamente, di valorizzare i dati certificati a disposizione nel Sian - Sistema Informativo Agricolo Nazionale - testimoniando la consistenza aziendale delle imprese agricole e i pagamenti percepiti”.

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Unicredit Agea credito imprese agricole settore agricolo
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