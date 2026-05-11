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Unicredit-Commerzbank: Tajani smentisce mire "anti-tedesche" e invoca l'Unione bancaria.

Tajani smentisce intenzioni "anti-tedesche" di Unicredit su Commerzbank, promuovendo il libero mercato e l'Unione bancaria per il futuro finanziario europeo.

L'ad di Unicredit Andrea Orcel - Fotogramma/Ipa
L'ad di Unicredit Andrea Orcel - Fotogramma/Ipa
11 maggio 2026 | 16.18
Redazione Adnkronos
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Unicredit, lanciando un'offerta per Commerzbank, non ha intenzioni "ostili" o "anti-tedesche". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ad una domanda a margine del Consiglio Ue, dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz è tornato a chiarire la sua netta contrarietà ad una conquista di Commerzbank da parte del gruppo milanese.

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"Capisco - afferma - che in Germania ci possa essere una posizione del genere. Io sono per il libero mercato, sono per l'Unione bancaria: anche l'Europa deve fare dei passi in avanti, ma, finché non si arriverà ad avere un mercato unico veramente tale, ci saranno sempre dei problemi. Io credo nel libero mercato: non insorgo se si fanno operazioni di Paesi europei in Italia e non mi stupisco se ci sono imprese italiane che fanno operazioni all'interno dell'Unione Europea".

"E' importante - nota - che non siano operazioni ostili, ma non credo che l'intenzione di Unicredit sia di fare operazioni ostili, anti tedesche. Io sono sempre un sostenitore del libero mercato, dovunque, in Italia e fuori, l'ho sempre detto. Questo è un principio, e continuerò a difenderlo perché è nel nostro Dna", conclude.

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Unicredit Commerzbank Antonio Tajani Andrea Orcel banche Ue Unione Bancaria
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