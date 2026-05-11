Unicredit-Commerzbank: Tajani smentisce mire "anti-tedesche" e invoca l'Unione bancaria.

Unicredit, lanciando un'offerta per Commerzbank, non ha intenzioni "ostili" o "anti-tedesche". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ad una domanda a margine del Consiglio Ue, dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz è tornato a chiarire la sua netta contrarietà ad una conquista di Commerzbank da parte del gruppo milanese.

"Capisco - afferma - che in Germania ci possa essere una posizione del genere. Io sono per il libero mercato, sono per l'Unione bancaria: anche l'Europa deve fare dei passi in avanti, ma, finché non si arriverà ad avere un mercato unico veramente tale, ci saranno sempre dei problemi. Io credo nel libero mercato: non insorgo se si fanno operazioni di Paesi europei in Italia e non mi stupisco se ci sono imprese italiane che fanno operazioni all'interno dell'Unione Europea".

"E' importante - nota - che non siano operazioni ostili, ma non credo che l'intenzione di Unicredit sia di fare operazioni ostili, anti tedesche. Io sono sempre un sostenitore del libero mercato, dovunque, in Italia e fuori, l'ho sempre detto. Questo è un principio, e continuerò a difenderlo perché è nel nostro Dna", conclude.