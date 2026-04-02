Unicredit sostiene 38a Louis Vuitton America’s Cup in qualità di Global Partner e Global Banking Partner

Dopo il successo della 37a edizione a Barcellona nel 2024, Unicredit supporterà anche la 38a edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Napoli in qualità di Global Partner e Global Banking Partner, rafforzando il proprio impegno di lungo periodo nei confronti della competizione e verso progetti internazionali complessi e di alto profilo. La collaborazione tra UniCredit e l’America’s Cup si basa su valori condivisi, con un focus chiaro su innovazione, sostenibilità e inclusione, offrendo al contempo un contesto concreto in cui competenze finanziarie, capacità di esecuzione e coordinamento tra più stakeholder risultano centrali per il successo dell’iniziativa.

Nelle precedenti edizioni, l’America’s Cup ha saputo coniugare eccellenza sportiva e iniziative a supporto della Blue Economy, dello sviluppo delle comunità locali e dell'allineamento con gli obiettivi di sostenibilità definiti da World Sailing nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’evento ha inoltre rappresentato un banco di prova per l’innovazione tecnologica, promuovendo l’adozione progressiva di soluzioni a basso impatto ambientale, la sperimentazione di piattaforme di navigazione a zero emissioni e l’applicazione di tecnologie avanzate.

Nell’ambito dell’attuale Protocollo che regola la 38a Louis Vuitton America’s Cup, il programma prevede anche l’utilizzo sistematico di un’imbarcazione dedicata alimentata a idrogeno, sottolineando l’importanza crescente delle energie alternative e della finanza sostenibile nell’ambito di progetti ad alta intensità di capitale. L’America’s Cup è la più antica competizione sportiva internazionale al mondo ed è tra gli eventi sportivi più seguiti a livello globale, con un’audience di centinaia di milioni di spettatori nelle edizioni più recenti. L’Europa rappresenta una presenza forte e in crescita, con un numero significativo di team anche nelle regate delle Youth e Women’s America’s Cup. In questo contesto, il ruolo di Unicredit come global partner riflette la dimensione paneuropea del Gruppo, il suo forte posizionamento in molteplici Paesi e l’ampia base di clienti a livello internazionale.

La partnership è coerente con la solida performance operativa e la crescita costante di Unicredit negli ultimi anni, così come con la sua capacità di supportare progetti complessi in diversi Paesi e settori. Il percorso verso il 2027 prevede una serie di iniziative che richiedono un coordinamento stretto tra stakeholder pubblici e privati, sia a livello locale che nazionale, insieme a requisiti finanziari, tecnici e organizzativi sempre più sofisticati, ambiti in cui affidabilità esecutiva e sostenibilità finanziaria di lungo periodo sono fondamentali.

Andrea Orcel, Ceo di Unicredit ha affermato: “L’America’s Cup è una competizione dalla storia e dal prestigio unici, un vero punto di riferimento per eccellenza, lavoro di squadra e innovazione. Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire a portare questo evento per la prima volta in Italia– un Paese che rappresenta il cuore pulsante dei progressi della nostra banca e del futuro che stiamo costruendo. Ancora una volta, siamo lieti di collaborare con un evento che incarna il nostro spirito e offre una piattaforma per generare un impatto significativo e sostenibile ben oltre la competizione. Si tratta di una prima occasione storica per l’Italia e di un’opportunità che ci impegniamo a sostenere per le comunità che serviamo”.

Grant Dalton, Chairman dell’America's Cup Partnership Board ha dichiarato: “Il futuro dell’America’s Cup dipenderà dalla capacità di collaborare a lungo termine con grandi partner, costruendo insieme percorsi commerciali sostenibili. Apprezziamo la visione strategica di lungo periodo e la capacità di agire prontamente con dinamismo di UniCredit, ed è un grande riconoscimento per la nuova America’s Cup Partnership avere UniCredit a bordo per la Louis Vuitton 38th America’s Cup a Napoli. Il loro sostegno a Barcellona, in particolare per la Youth America’s Cup, è stato straordinario, e si tratta di una relazione costruita su valori, principi ed etica condivisi. Diamo nuovamente il benvenuto a UniCredit e non vediamo l’ora di lavorare insieme durante la trasformazione di Napoli – uno dei più grandi scenari velici al mondo”.